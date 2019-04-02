Спецпредставитель США и президент Афганистана провели встречу в Кабуле

Кабул. 1апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани встретился со специальным представителем США в Афганистане Залмаем Халилзадом, стороны обсудили процесс межафганского урегулирования, сообщил пресс-секретарь главы афганского государства Харун Чахансури.

"Эти обсуждения будут продолжены между обеими сторонами. По мере продвижения дискуссий более подробная информация будет передана афганской общественности", - написал Х.Чахансури в "Твиттере".

Ранее в понедельник о возобновлении консультации по вопросам мира с руководством Афганистана сообщил сам спецпредставитель США в Афганистане З.Халилзад.

"Рад снова вернуться в Кабул. Я начал свое утро, встречаясь с афганскими представителями правительства, ответственными за афганский мирный процесс", - написал З.Хализад в понедельник в "Твиттере".

"Я встречался, в том числе, с главой администрации президента Абдул Саламом Рахими, а также руководителем секретариата Высшего совета мира Афганистана Омаром Даудзаем. Мы обсудили настоятельную необходимость достижения прогресса в межафганском диалоге", - отметил он.

25 марта катарский дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что представители правительства Афганистана, как ожидается, примут участие во второй межафганской конференции по поиску путей мирного урегулирования, которая состоится 14 апреля в Катаре.

"В данный момент завершается процесс формирования афганской делегации для участия во встрече в Дохе. В ее состав, как ожидается, войдут представители правительства", - сказал источник.

"На встрече планируются переговоры с талибами (Движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) по широкому кругу тем", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что делегация будет более представительной, чем на предыдущей встрече, состоявшейся в Москве. "В общей сложности в нее войдут около 100 человек", - сказал источник.