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02.04.2019
Военное обозрение

Эксперты считают, что США готовятся к демонтажу норм конвенции Монтрё

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В НАТО вновь решили затронуть вопрос усиления своих позиций на Чёрном море.

Источник изображения: topwar.ru

При этом поводом в очередной раз решили избрать так называемую "агрессию России".

Постоянный представитель США в НАТО К.Бейли Хатчисон заявила, что уже 3 апреля в Вашингтоне члены Североатлантического альянса обсудят вопросы расширения присутствия в Черноморском бассейне.

По словам американского постпреда, ожидается обсуждение вопроса по расширению "мониторинга", а также по увеличению присутствия натовских боевых кораблей в Чёрном море.

Хатчисон заявила, что в НАТО "обеспокоены действиями России в Крыму в 2014 году, а также действиями в районе Керченского пролива".

Из заявления:

Действия России в отношении Украины будут обсуждаться нами на вашингтонской встрече.

Эксперты видят в таких заявлениях возможную угрозу основополагающему документу, регламентирующему пребывание боевых кораблей непричерноморских государств в акватории Чёрного моря. Это конвенция Монтрё, которую в США давно хотят порушить, чтобы получить возможность "безлимитно" вводить в Чёрное море корабли своих ВМС как по времени, так и по водоизмещению. Вашингтон уже не скрывает того, что рамки конвенции Монтрё стали для него слишком узкими.

Ко мнению экспертов о возможных планах Вашингтона по демонтажу норм прохода проливов Босфор и Дарданеллы (конвенции Монтрё) можно было бы относиться скептически, но есть важная деталь. Завтра (2 апреля) исполняется ровно два месяца с того момента, как США приостановили своё участие в ДРСМД. Одно это уже говорит о том, что США явно не собираются ставить международное законодательство выше своих интересов. В этой связи вполне можно ожидать попыток ликвидировать и международные нормы, принятые в рамках названной конвенции.

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