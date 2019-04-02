Войти
02.04.2019
Интерфакс-АВН

НАТО выделит более $250 млн на поддержку сил США в Польше - Столтенберг

212
0
0
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: militarynews.ru

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - НАТО в рамках поддержки военного присутствия США в Польше направит $260 млн для обеспечения условий хранения военного снаряжения в центральной части страны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В НАТО согласовали новые существенные инвестиции в военную инфраструктуру (альянса - ИФ). Мы инвестируем более $260 млн в проект по поддержке сил США в центральной части Польши", - сказал он в понедельник журналистам в Брюсселе.

"Из (этих средств - ИФ) будут профинансированы хранение и техобслуживание заранее складированного военного снаряжения, что таким образом ускорит процесс усиления Европы", - уточнил генсек.

Ранее Й.Столтенберг заявлял, что НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект стоимостью $260 млн для американской военной техники.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Проекты
NATO
Похожие новости
17.01.2019
Rzeczpospolita (Польша): неокончательный конец истории
17.06.2016
НАТО активизируется у границ России, Москва проводит проверку ВС
08.06.2015
Построен первый «Глобал Хаук» для стран НАТО
08.07.2014
Советского хватит на всех
18.05.2011
16 мая в Госдуме состоялся «круглый стол» на тему: «Перспективы создания европейской системы противоракетной обороны»
05.03.2009
Лучший МиГ. Создателю легенды современной авиации исполнилось 90 лет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника