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02.04.2019
Интерфакс-АВН

Венесуэле не нужны ни российские военные, ни Мадуро - Помпео

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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник изображения: © AFP 2018 / Saul Loeb

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник обратился к российским военным, находящимся в Венесуэле, и венесуэльскому президенту Николасу Мадуро с призывом покинуть страну.

"Да, это правда", - сказал М.Помпео в эфире радиостанции WHP 580, отвечая на вопрос о том, действительно ли находятся российские военные в Венесуэле.

"Россияне были там и раньше, поэтому это не является чем-то новым, однако, как заявил президент США Дональд Трамп два дня назад, они должны уйти. Н.Мадуро также должен покинуть страну, это наша цель", - подчеркнул он.

При этом госсекретарь отметил, что сожалеет о том, что в США уделяют мало внимания этой теме. "Я не могу сказать, почему этот вопрос не получил достаточного внимания (в США - ИФ)", - сказал М.Помпео.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание Вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

Президент США Д.Трамп ранее также заявлял, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы. "Россия должна уйти", - сказал он.

Российские специалисты находятся в Венесуэле в рамках выполнения РФ обязательств по контрактам на поставку специмущества в эту страну, заявил журналистам в минувший четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Во исполнение своих обязательств по этим контрактам РФ осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу", - подчеркнул Д.Песков.

На вопрос, имеются ли в виду военные контракты, Д.Песков ответил утвердительно. "Да, военные контракты, военное оборудование, военная техника", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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