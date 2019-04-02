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02.04.2019
ТАСС

Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев

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Владимир Савельев
Владимир Савельев.
Источник изображения: © Машиностроительная компания "Витязь"

Ему было 85 лет

ТАСС, 1 апреля. Владимир Савельев, основатель и первый директор Ишимбайского завода транспортного машиностроения (ИЗТМ; сейчас - Машиностроительная компания "Витязь", входит в "Уралвагонзавод"), умер 31 марта на 86-м году жизни. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ).

"31 марта 2019 года на 86-м году ушел из жизни первый директор ИЗТМ Савельев Владимир Иванович. Руководство УВЗ и коллектив АО "МК "Витязь" глубоко скорбят по поводу кончины первого директора завода и выражают соболезнования его родным и близким", - сказали в пресс-службе.

МК "Витязь" делает, в частности, двузвенные вездеходы ДТ-10 "Витязь" для Вооруженных сил РФ. На базе таких тягачей, например, созданы арктические варианты зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

В УВЗ отметили, что в 1978 году Савельев возглавил строительство нового завода в Ишимбае и проработал его первым директором 17 лет. Как подчеркнули в корпорации, "Савельев являлся одним из организаторов серийного производства вездеходной техники в СССР, способствующей укреплению обороноспособности и освоению труднодоступных территорий страны".

Основатель ИЗТМ родился 18 июня 1933 года в городе Богородецк Тульской области. В 1953 году окончил Уфимский авиационный техникум, в 1973 году - Уфимский авиационный институт. В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год. Должность директора ИЗТМ Савельев занимал до 1995 года.

После создания акционерного общества он был председателем совета директоров до 1998 года, затем до 2004 года - советником генерального директора завода.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
Арктика
Тор ЗРК
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