"Русский F-16": МиГ-29СМТ высоко оценили в США

Американский журнал The National Interest отреагировал на видео с групповым авиаударом истребителей МиГ-29СМТ, снятым на учениях в Астраханской области. Автор публикации назвал модернизированную боевую машину "русским F-16" и "монстром".

Как говорится в материале, МиГ-29 - один из самых плодовитых в плане модернизации советских самолетов. Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".

- Модернизация СМТ сосредоточена вокруг улучшенния ударных возможностей. Она расширила арсенал МиГ-29, добавив в него сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-29, Х-31 и Х-25 и управляемые ракеты класса "воздух-поверхность". Как почти все советские самолеты, он также может применять неуправляемые ракеты С-13, - пишет автор публикации, научный сотрудник Центра национальных интересов Марк Эпископос.

Он подчеркивает, что модернизацию российских МиГов нельзя рассматривать линейно, одна модель не заменяет другую в постоянном техническом совершенствовании. Если истребитель, созданный для интенсивного боя с противником, начинает уступать более современным средствам вооружения, его можно перевести на выполнение менее интенсивных боевых задач, патрулирование. А также модернизировать или отдать на экспорт. Именно в этом, утверждает Марк Эпископос, заключается смысл создания многочисленных можификаций МиГ-29 на протяжении последних четырех десятков лет.

Майя Бирюкова