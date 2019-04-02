Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошел в Аравийское море

Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" вошел в акваторию Аравийского моря. Он идет во главе отряда кораблей Северного флота в составе многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер", среднего морского танкера "Кама".

Отряд кораблей совершает дальний поход. О заходе ракетного фрегата в акваторию Аравийского моря известно по данным системы мониторинга движения морских судов AIS.

Экипаж "Адмирала Горшкова" провел тренировку по комплексной обороне корабля от воздушного нападения условного противника в Индийском океане. Тактическую обстановку сымитировали с помощью компьютерного моделирования. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Перед моряками поставили цель: отразить ракетные и авиационные удары "неприятеля". В учении задействовали боевые расчеты зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут", артиллерийской установки А-192 и боевого информационного центра. Использовали и вертолет Ка-27ПС. Он выступил в роли нападающего на дальней дистанции.

Командир отряда капитан 1 ранга Владислав Малаховский оценил тренировку на "хорошо".

Для головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" это первый дальний поход. Он начался 26 февраля с выхода из главной базы Северного флота - Североморска. Моряки преодолели уже около 9 тысяч морских миль.

Светлана Цыганкова