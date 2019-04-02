СМИ: Тунис подписал с Россией контракт на запуск своего первого спутника

Портал Webmanagercenter сообщает, что Тунис в течение 2020 года запустит аппарат Challenge ONE на российской ракете-носителе "Союз-2

ТУНИС, 1 апреля. /ТАСС/. Тунисская компания TELNET подписала в понедельник с российским оператором коммерческих пусков ракеты-носителя "Союз-2" АО "Главкосмос пусковые услуги" контракт на запуск первого тунисского спутника. Об этом сообщил информационный портал Webmanagercenter.

По его данным, тунисская группа TELNET организовала в понедельник в Центре цифровых исследований в городе Сфакс церемонию подписания контракта на запуск в течение 2020 года своего первого спутника Challenge ONE на российской ракете-носителе "Союз-2". На церемонии подписания присутствовали генеральный директор АО "Главкосмос пусковые услуги" Александр Серкин и генеральный директор TELNET Мохамед Фриха.

Как отмечает портал, проект запуска тунисского спутника - часть научных исследований и инноваций, направленных на проверку новых концепций и технологий. Планируется, что реализация данной программы будет продолжена, тунисская компания намерена увеличить группировку своих спутников в общей сложности до 30.

По случаю подписания контракта центр цифровых исследований Сфакса заключил с российской стороной соглашение о сотрудничестве в области авиакосмической промышленности.