Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.

По его данным, B-52H взлетел с британской авиабазы и направился к российской границе для отработки бомбометания по базе Балтийского флота.

Полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.

Кроме того, чуть ранее утром британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint изучил воздушное пространство в российской зоне полетной информации.

В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.

В марте у границ России также заметно участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H. Российское Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.