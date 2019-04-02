Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
По его данным, B-52H взлетел с британской авиабазы и направился к российской границе для отработки бомбометания по базе Балтийского флота.
13:05 мск.
Стратегический бомбардировщик #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США, ( 2BW | 20BS), бортовой номер 60-0024, взлетевший с авиабазы Фэйрфорд RAF #Fairford, подлетает к Калининградской области, для отработки бомбометания по базе балтийского флота.#USAF #B52 pic.twitter.com/VhDjVflWbE
- PlaneRadar (@ua4wiy_) 1 апреля 2019 г.
Полет проходил на высоте около восьми тысяч метров.
Кроме того, чуть ранее утром британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint изучил воздушное пространство в российской зоне полетной информации.
В последнее время иностранные разведывательные самолеты и БПЛА все чаще появляются близ российских границ и военных объектов. Их регулярно замечают над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также недалеко от российских баз в Сирии.
В марте у границ России также заметно участились полеты ядерных стратегических бомбардировщиков Boeing B-52H. Российское Минобороны не раз призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил отказом.
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