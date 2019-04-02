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02.04.2019
WarSpot

Германия восстанавливает подводный флот

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Немецкий флот вновь имеет боеспособные субмарины. Вчера, 31 марта, официальный портал бундесвера bundeswehr-journal.de сообщил о том, что впервые с 2010 года на боевом дежурстве находятся сразу три подлодки ВМС Германии.

В октябре 2017 года ВМС Германии столкнулись с ситуацией, когда в их распоряжении не осталось ни одной боеспособной субмарины. Подлодка U35 оставалась последней боеспособной единицей из шести подлодок проекта 212, построенных для немецкого флота в период с 1998 по 2015 год. Во время отработки глубоководного погружения у побережья Норвегии субмарина повредила перо кормового руля, и была отбуксирована на верфь в город Киль.

Субмарина U31 в порту города Киль.

Источник изображения: bundeswehr-journal.de

После улучшения ситуации с финансированием флоту удалось ускорить ремонт и довести число действующих подлодок до планового. В эти дни на боевом дежурстве пребывают субмарины U36 (участвует в учениях Joint Warrior), U33 (проводит учения с норвежским флотом) и U31 (дежурит в Балтийском море). На субмарине U34 завершается капитальный ремонт, U32 до конца года пробудет в сухом доке, а U35 начали готовить к ремонту.

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Страны
Германия
Норвегия
Продукция
F-18
Проекты
212 ДЭПЛ
Военные учения
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