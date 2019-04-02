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02.04.2019
Российская газета

Испытания АК-12 в пылевой камере сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось видео любопытных испытаний. Надежность нового российского автомата АК-12 проверили в пылевой камере.

На кадрах, снятых телеканалом "Звезда", показано, как автомат ведет себя в условиях искусственно созданной пыльной бури.



В специально оборудованную испытательную камеру по системе вентиляции подается пыль. Стрелок-испытатель при этом может находится внутри только в специальном защитном костюме. Для автомата же никакой защиты не предусмотрено.

Стрельба из АК-12 ведется через специальную бойницу в стене в условиях, когда автоматчик порой не видит даже собственных рук. При этом мелкая пыльная взвесь проникает в ствол, ствольную коробку и практически во все щели оружия. А чтобы еще больше усложнить условия испытаний, стрелок собирает пыль с земли, а затем обсыпает и протирает ею оружие.

Автомат такие "издевательства" выдерживает достойно. Проблем со стрельбой из АК-12 в заполненной пылью камере не возникло.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Проекты
ИТ
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