Су-30СМ выполнили групповую "петлю Нестерова"

Российская пилотажная группа "Русские витязи" на истребителях Су-30СМ в ходе авиасалона LIMA 2019 выполнила групповую "петлю Нестерова". Соответствующее видео, снятое из кабины самолета, на YouTube выложило Минобороны.

Youtube / Минобороны России

В подписи к ролику отмечается, что кадры выступления российских асов "позволяют ощутить себя в кресле пилота, выполняющего в составе авиационного звена групповой взлет и фигуры пилотажа".

15-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 проходила с 26 по 30 марта в Лангкави (Малайзия).

Герой Советского Союза, летчик-испытатель Виктор Пугачев, который в 1989 году на авиасалоне Ле-Бурже (Франция), управляя самолетом Су-27, впервые исполнил впоследствии названную в его честь фигуру высшего пилотажа ("кобру Пугачева"), заявил в марте этого года, что воздушный маневр убедил участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.