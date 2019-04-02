Турецкий лидер уже мечтает об С-500

Турция сделала ещё один шаг на пути к закупке в будущем новейших зенитных ракетных комплексов С-500 "Прометей", которые только в 2020 году начнут поступать на вооружение российской армии.

По завершении в целом успешной для правящей в стране Партии справедливости и развития (ПСР) избирательной кампании (выборы в местные органы власти 31 марта) лидер ПСР, президент Реджеп Тайип Эрдоган, по данным источников EADaily в Анкаре, в кругу своих советников вновь выразил желание после поставки ЗРК С-400 пойти на подписание с Москвой нового крупного оружейного контракта.

Теперь уже по С-500.

Ещё в прошлом году и даже раньше, а именно после неудавшегося в Турции военного путча в июле 2016 года, бессменный лидер республики не раз указывал на амбиции одной из наиболее сильных армий НАТО поставить на боевое дежурство и С-400, и С-500. Более того, эти амбиции простираются не только на приобретение оборонительных систем, но и их совместное производство, от чего, учитывая тот же статус Турции в составе НАТО, российская сторона пока деликатно отказывается.

Ожидается, что определённые вопросы по части видов турецкого лидера на С-500 могут проясниться по итогам его очередного визита в Москву и переговоров сВладимиром Путиным. 8 апреля в российской столице состоится заседание двустороннего Совета сотрудничества высшего уровня.