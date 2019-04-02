В воюющих подразделениях ВСУ отказали в доверии Порошенко
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В первом туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский обошел по числу набранных голосов действующего главу государства и верховного главнокомандующего ВСУ Петра Порошенко на большем количестве военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе.
Об этом стало известно из опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии данных почти с 58 спецучастков. Владимир Зеленский лидирует на 31 из них, Петр Порошенко - на 27.
Всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.
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