В воюющих подразделениях ВСУ отказали в доверии Порошенко

В первом туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский обошел по числу набранных голосов действующего главу государства и верховного главнокомандующего ВСУ Петра Порошенко на большем количестве военных спецучастков в зоне проведения Операции объединенных сил в Донбассе.

Об этом стало известно из опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии данных почти с 58 спецучастков. Владимир Зеленский лидирует на 31 из них, Петр Порошенко - на 27.

Всего в зоне ООС 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14 в Луганской.