ОБТ Altay создаётся с учётом "минного" опыта ВС Турции

В Турции продолжаются изыскания по созданию перспективного танка Altay. Речь идёт об основном боевом танке, над созданием которого работают сразу несколько турецких компаний. Основная задача, которую пытаются решить в Турции применительно к ОБТ "Алтай", состоит в том, чтобы создать "полностью турецкий танк", отвечающий современным условиям применения. При этом в Турции не скрывают, что учитывают опыт относительно недавних операций, включая военную операцию на территории Иракского Курдистана.

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Одна из проблем, с которой турецкие войска сталкивались во время проведения этих операций, - применение противником минных заграждений, которые выводили из строя турецкие бронемашины. Проблема аналогичного характера проявляла себя и во время полицейской операции на юго-востоке самой Турции, когда несколько лет назад состоялся очередной виток конфликта с курдскими вооружёнными формированиями.

Командование поставило перед разработчиками задачу создание ОБТ с повышенным уровнем противоминной защиты. Именно "минный" опыт ВС Турции учитывается чуть ли не в первую очередь.

Компания Otokar, являющаяся главным разработчиком танка Altay, отмечает, что на созданных нескольких опытных образцах реализуется технология модульной брони с дополнительным комплектом противоминной защиты. Отмечается, что противоминная защита на ОБТ "Алтай" в итоге будет превосходить по своим характеристикам защиту немецких Leopard-2.

Также разработчиком решается задача ведения эффективного прицельного огня против движущихся на относительно высокой скорости целей. Заявлено, что бортовой компьютер турецкого танка выполняет соответствующий расчёт движения цели, в конечном итоге подсказывая оптимальные параметры осуществления выстрела – для минимального расхода боеприпасов калибра 120 мм, необходимого для поражения той самой цели.

В качестве примера обычно приводится опыт боевых действий против так называемых "джихадмобилей" или пикапов террористов. Мобильные группы на пикапах доставляли немало хлопот и американской армии, которая действовали в Ираке во время операции против ИГИЛ (*запрещено в РФ). Пока тяжёлые американские машины пытались сменить позицию, пара пикапов игиловцев возникала совершенно неожиданно "из складок местности" и наносила ущерб в том числе пехоте, которая танки использовала как средства защиты в ходе локальной боевой операции.

Компанией Otokar разработан и протокол передачи информации между узлами танка, которая в целом обрабатывается бортовым компьютером. Отмечена технология электронно-оптического мониторинга "360 градусов", позволяющая следить за оперативной обстановкой.

Для снижения риска поражения противотанковыми ракетами на танке Altay используется "система лазерного оповещения" LWS от Aselsan. Экипаж получает серию сигналов, включая звуковой, предупреждающие о том, что танк "облучён" противником, наносящим удар. Это, как сообщает разработчик, способно позволить экипажу принять своевременное решение, например, о задействовании систем защиты от ПТУР.

На вооружение армии Турции ОБТ "Алтай" должны появиться до конца 2022 года при учёте начала серийного производства в 2020-м.