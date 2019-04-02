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02.04.2019
Lenta.ru

Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Погашение долгов "Центра Хруничева" ограничивает возможности "Роскосмоса", в частности, по созданию перспективных ракетных двигателей, передает РИА Новости заявление генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

"Пока мы расплачиваемся по долгам, мы теряем бесценное время, которое можно было бы использовать на перспективные проекты. Такими перспективными проектами является создание метанового двигателя, водородная тематика", — сказал менеджер во время посещения "Центра Хруничева".

По мнению главы "Роскосмоса", "метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей". Создать такой силовой агрегат, уверен Рогозин, можно за "пару-тройку лет, но для этого нужны средства, которых пока нет", поскольку они вложены в программу финансового оздоровления "Центра Хруничева".

Ранее Рогозин заявил, что долговая нагрузка "Центра Хруничева", производящего ракеты "Протон-М" и семейства "Ангара", снижена до 84 миллиардов рублей. Предприятие является самым проблемным в "Роскосмосе".

Летом прошлого года генеральный директор "Энергомаша" Игорь Арбузов сообщил, что ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине и США опережают Россию в создании таких установок. В апреле того же года глава научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев отметил, что Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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