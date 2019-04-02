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02.04.2019
ЦАМТО

В Адмиралтействе проведено совещание по вопросам серийного строительства неатомных подводных лодок

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ДЭПЛ 636.3 "Новороссийск"
Старший помощник командира подлодки "Новороссийск" старший лейтенант Александр Дудукин.
Источник изображения: РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 1 апреля. В Адмиралтействе главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев провел рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы серийного строительства неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677 для подводных сил ВМФ.

В частности, на совещании адмирал Владимир Королев заслушал доклад заместителя главкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина о сроках и перспективах серийного строительства на предприятии "Адмиралтейские верфи" 6 подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Серию подводных лодок этого проекта планируется передать в состав подводных сил Тихоокеанского флота в период до 2025 года, после завершения их строительства в 2022 году и производства всех этапов испытаний.

Первая новейшая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" была спущена на воду 28 марта на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

На совещании главком ВМФ адмирал Владимир Королев отметил эффективный уровень взаимодействия в сфере неатомного подводного кораблестроения Главного командования ВМФ с Объединенной судостроительной корпорацией, Центральным конструкторским бюро "Рубин" и предприятием "Адмиралтейские верфи".

"Благодаря этому постоянному и тесному взаимодействию, серия подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота будет обладать рядом еще более совершенных систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения", – отметил адмирал Владимир Королев на рабочем совещании в Адмиралтействе.

Также на совещании главком ВМФ обсудил с начальниками профильных управлений Главного командования ВМФ ход серийного строительства подводных лодок проекта 677 типа "Лада". Вторая лодка этого проекта "Кронштадт" вскоре приступит к швартовным испытаниям, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
ТОФ
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