Раритетный советский плавающий транспортер К-61 замечен в Индонезии

Плавающий транспортер советского производства К-61 замечен на вооружении корпуса морской пехоты Индонезии. В настоящее время машины готовят для участия в предстоящих широкомасштабных маневрах.

Части и подразделения этого рода войск ВМС страны оснащены различными типами бронетехники советского и российского производства. Причем имеются как достаточно старые образцы, вроде ПТ-76, БТР-50, БРДМ-2, так и современные БТР-80А и БМП-3Ф.

Что касается К-61, то они стали поступать в инженерные подразделения соединений Советской армии с 1950 года. На то время это был достаточно современный вид техники. В моторный отсек устанавливался 130-сильный двухтактный дизель, позволявший разгоняться по суше до 36 км/ч. Скорость на воде доходила до 10 км/ч. Транспортер мог совершать восьмичасовые заплывы по морю.

При собственном весе чуть больше 9 500 кг грузоподъемность транспортера составляет 5 000 кг. Он способен перевозить до 40 военнослужащих, а также различные артиллерийские орудия - противотанковые пушки, гаубицы, их тягачи.

В составе морской пехоты Индонезии эти машины хорошо зарекомендовали себя, поэтому их не спешат заменить более новой техникой, хотя она выпускается, в том числе и в России. Например, новейший ПТС-4 может перебрасывать по воде грузы весом в 18 тонн со скоростью до 15 км/ч.

Алексей Брусилов