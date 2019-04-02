Фрегат "Адмирал Горшков" отразил в Индийском океане удар условного противника

Тренировка проводилась по варианту отражения ракетных и авиационных ударов

ТАСС, 1 апреля. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков", находящийся в дальнем походе в Индийском океане, отразил ракетную и воздушную атаки условного противника. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе флота.

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", выполняющего задачи дальнего похода в Индийском океане, провел тренировку по комплексной обороне корабля от атак средств воздушного нападения условного противника. Тренировка проводилась по варианту отражения ракетных и авиационных ударов", - сообщили на флоте.

В пресс-службе отметили, что в стрельбах были задействованы расчеты штурманской, ракетно-артиллерийской и радиотехнической боевых частей, а также экипаж вертолета Ка-27ПС, который имитировал средство воздушного нападения противника. "Тактическая обстановка была сымитирована с помощью компьютерного моделирования", - пояснили на флоте.

При этом были проверены скорость, правильность и слаженность действий боевых расчетов зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут", артиллерийской установки А-192 и боевого информационного центра. "Оценивались качество и скорость выдачи целеуказаний, взятие условных целей на сопровождение и их уничтожение различными видами оружия на средних и ближних дистанциях", - сообщили в пресс-службе. Отдельные упражнения были выполнены успешно, экипаж продемонстрировал высокую слаженность действий. Командир отряда капитан первого ранга Владислав Малаховский оценил действия экипажа на "хорошо".

Первый дальний поход головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" начался 26 февраля, когда корабль вышел из главной базы Северного флота Североморска. Фрегат уже прошел около 9 тыс. морских миль.

Фрегат "Адмирал Горшков" является головным кораблем проекта 22350. Корабли этого класса имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. В состав их вооружения входят вертикальные пусковые установки ракет "Оникс" и "Калибр", а также зенитный-ракетный комплекс "Полимент-Редут".