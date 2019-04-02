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02.04.2019
ЦАМТО

ВВС Малайзии планируют приобрести 36 легких боевых самолетов

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Самолет Як-130
Самолет Як-130.
Источник изображения: © Корпорация "Иркут"

ЦАМТО, 1 апреля. Военно-воздушные силы Малайзии планируют приобрести 36 легких боевых самолетов по программе LCA (Light Combat Aircraft) на сумму от 6 до 7 млрд. малазийских ринггитов (1,47-1,72 млрд. долл.).

Об этом в интервью New Straits Times сообщил главнокомандующий ВВС Малайзии генерал Датук Сери Аффенди Бин Буанг в рамках выставки LIMA 2019. Новые машины должны постепенно заменить устаревшие "Хок", которые эксплуатируются свыше 25 лет.

На запрос о предоставлении информации в рамках программы LCA ВВС Малайзии ответили шведская Saab с JAS-39 "Грипен", "Рособоронэкспорт" (корпорация "Иркут") с учебно-боевым самолетом Як-130, итальянская группа Leonardo с УБС M-346FA, южнокорейская Korea Aerospace Industries (KAI) с УБС FA-50, индийская Hindustan Aeronautics Limited (HAL) с легким боевым самолетом LCA "Теджас" и пакистанская Pakistan Aeronautical Complex (PAC) с легким истребителем JF-17 "Тандер".

По словам Д.Аффенди, в связи с ограниченностью текущего малазийского бюджета, сам тендер начнется сразу после принятия правительством соответствующего решения и выделения финансовых средств на реализацию программы – ориентировочно через 2-3 года.

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