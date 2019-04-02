Войти
02.04.2019
Российская газета

В Крыму восстановили самый грозный танк Второй Мировой

256
0
0
Источник изображения: rg.ru

Специалисты бронетанковой службы Черноморского флота восстановили советский тяжелый танк ИС-2.

Раньше 46-тонная машина была экспонатом открытой музейной площадки на Сапун-горе. Флотские механики вернули старому танку ход, 9 мая он будет участвовать в параде Победы либо в Севастополе, либо в Симферополе, пишет andrei-bt. В прошлом году Черноморский флот восстановил Т-34-85. Сейчас обе машины проходят ходовые испытания на полигоне.



- Конечно, управлять ИС-2 тяжелее, чем Т-72, но привыкнуть можно, - считает механик-водитель.

Танки ИС-2 сыграли важную роль в разгроме фашистской Германии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Хорошо защищенные, они были незаменимы при штурме городов. Лобовую броню ИС-2 не могли пробить даже знаменитые 88-миллиметровые пушки вермахта, а снаряд 120-мм танковой пушки пробивал "Пантеры" и "Тигры", не говоря уже о более легких танках. По совокупности боевых качеств: маневренность, защита, огневая мощь - ИС-2 признан одним из самых мощных танков Второй Мировой Войны.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Т-72
Проекты
ЧФ
Похожие новости
23.01.2017
Запад готовится к следующему Drang nach Osten
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
21.01.2014
Украинские танки везде нарасхват. Кроме самой Украины
10.01.2014
Силой оружия
29.12.2012
На южных рубежах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника