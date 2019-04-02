В Крыму восстановили самый грозный танк Второй Мировой

Специалисты бронетанковой службы Черноморского флота восстановили советский тяжелый танк ИС-2.

Раньше 46-тонная машина была экспонатом открытой музейной площадки на Сапун-горе. Флотские механики вернули старому танку ход, 9 мая он будет участвовать в параде Победы либо в Севастополе, либо в Симферополе, пишет andrei-bt. В прошлом году Черноморский флот восстановил Т-34-85. Сейчас обе машины проходят ходовые испытания на полигоне.

- Конечно, управлять ИС-2 тяжелее, чем Т-72, но привыкнуть можно, - считает механик-водитель.

Танки ИС-2 сыграли важную роль в разгроме фашистской Германии на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Хорошо защищенные, они были незаменимы при штурме городов. Лобовую броню ИС-2 не могли пробить даже знаменитые 88-миллиметровые пушки вермахта, а снаряд 120-мм танковой пушки пробивал "Пантеры" и "Тигры", не говоря уже о более легких танках. По совокупности боевых качеств: маневренность, защита, огневая мощь - ИС-2 признан одним из самых мощных танков Второй Мировой Войны.

Антон Валагин