Войти
02.04.2019
Военно-промышленный курьер

США берут курс на конфронтацию с Россией на Черном море

244
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

НАТО планирует усилить свое присутствие в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США в альянсе Кей Бейли Хатчинсон.

"Причина этому - российская агрессия против Украины. Они продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины", - заявила она.

Комментируя повестку предстоящего министриала стран-членов НАТО в Вашингтоне, Хатчисон заявила: "Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе".

28 марта эскадра военных кораблей НАТО вошла в Черное море и взяла курс на Одессу.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
20.11.2018
Ilta-Sanomat (Финляндия): Российская армия разработала различные методы ведения электронной войны
14.05.2018
Трамп развязал гонку высокотехнологичных вооружений
02.08.2017
Угроза или повод: белорусский взгляд на учения "Запад-2017"
10.03.2015
Ядерное сдерживание – право России
31.12.2010
На благо России
25.06.2008
Смерченосный газ. Российское оружие может выстрелить на переговорах с Туркменией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника