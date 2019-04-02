США берут курс на конфронтацию с Россией на Черном море

НАТО планирует усилить свое присутствие в Черном море. Об этом заявила постоянный представитель США в альянсе Кей Бейли Хатчинсон.

"Причина этому - российская агрессия против Украины. Они продолжают попытки по дестабилизации Украины, они продолжают милитаризацию Крыма, который является частью Украины", - заявила она.

Комментируя повестку предстоящего министриала стран-членов НАТО в Вашингтоне, Хатчисон заявила: "Мы будем рассматривать варианты того, что мы еще можем сделать в районе всего Черного моря. Мы будем активнее собирать разведданные, там будет больше кораблей стран НАТО, и к тому же еще есть санкции, которые уже были введены против тех, кто причастен к захвату моряков в Керченском проливе".

28 марта эскадра военных кораблей НАТО вошла в Черное море и взяла курс на Одессу.