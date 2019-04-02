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02.04.2019
WarSpot

Турки похвастались новым рельсотроном

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Источник изображения: warspot.ru

Турция активно развивает направление электромагнитного вооружения. Вчера, 31 марта, Минобороны Турции провело испытания новой модели рельсотрона, получившего название ?ahi 209 Block II.

По данным блога dambiev.livejournal.com, рельсоторон разработан в центре оборонно-технических исследований университета Карабюк. Согласно опубликованным характеристикам, орудие стреляет килограммовыми снарядами калибра 35 мм на дальность до 50 км.

Испытание рельсотрона ?ahi 209 Block II

По данным Twitter-канала @ssysfakb, на видео показана палубная версия рельсотрона ?ahi 209, который в корабельном исполнении получил обозначение Block II. При этом на другом видео выстрел и его последствия выглядят не так эффектно.

Выстрел рельсотрона ?ahi 209 Block II

В Минобороны Турции не раскрывают технических характеристик орудия. Единственная "официальная" информация о ?ahi 209 Block II указана в информационном буклете с описанием на турецком языке.

Источник изображения: dambiev.livejournal.com

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
Рельсотрон
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