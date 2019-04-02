Турки похвастались новым рельсотроном
Турция активно развивает направление электромагнитного вооружения. Вчера, 31 марта, Минобороны Турции провело испытания новой модели рельсотрона, получившего название ?ahi 209 Block II.
По данным блога dambiev.livejournal.com, рельсоторон разработан в центре оборонно-технических исследований университета Карабюк. Согласно опубликованным характеристикам, орудие стреляет килограммовыми снарядами калибра 35 мм на дальность до 50 км.
Испытание рельсотрона ?ahi 209 Block II
По данным Twitter-канала @ssysfakb, на видео показана палубная версия рельсотрона ?ahi 209, который в корабельном исполнении получил обозначение Block II. При этом на другом видео выстрел и его последствия выглядят не так эффектно.
Выстрел рельсотрона ?ahi 209 Block II
В Минобороны Турции не раскрывают технических характеристик орудия. Единственная "официальная" информация о ?ahi 209 Block II указана в информационном буклете с описанием на турецком языке.
Источник изображения: dambiev.livejournal.com
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