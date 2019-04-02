Рогозин назвал причины отказа от разработки носителя "Ангара-А3"

"Роскосмос" не будет разрабатывать ракету среднего класса "Ангара-А3", поскольку ее технические характеристики во многом схожи с характеристиками носителя "Союз-5" ("Иртыш"), приводит РИА Новости сообщение главы корпорации Дмитрия Рогозина.

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"Ангара-А3" является ракетой среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту. Такие же закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легком и тяжелом вариантах "Ангары"

– сказал Рогозин во время посещения Центра им. Хруничева.

Он добавил, что предприятиям ни к чему дублировать работу друг друга.

В свою очередь директор Центра Хруничева (разработчик ракет "Протон" и "Ангара") Алексей Варочко рассказал журналистам о значительном сокращении долговой нагрузки на предприятие.

По его словам, за прошлый год долговая нагрузка снизилась на 31 млрд. рублей.

Он отметил, что колоссальную работу по этой проблеме проделали коллеги из "Роскосмоса". Вместе с ними были подготовлены все необходимые документы, было несколько докладов президенту России. В итоге проведенные мероприятия позволили снизить долговую нагрузку.

Ранее общий долг Центра составлял свыше 110 млрд. рублей.

Напомним, "Ангара" – семейство экологически чистых носителей различных классов. Изначально предполагалось, что в него войдут легкие ракеты "Ангара-1.2", средние – "Ангара-А3" и тяжелые – "Ангара-А5", в том числе модернизированная "А5М", а также ракета повышенной грузоподъемности – "А5В".