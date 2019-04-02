Войти
02.04.2019
Военное обозрение

Рогозин назвал причины отказа от разработки носителя "Ангара-А3"

291
0
0

"Роскосмос" не будет разрабатывать ракету среднего класса "Ангара-А3", поскольку ее технические характеристики во многом схожи с характеристиками носителя "Союз-5" ("Иртыш"), приводит РИА Новости сообщение главы корпорации Дмитрия Рогозина.

Источник изображения: https://twitter.com/roscosmos

"Ангара-А3" является ракетой среднего класса грузоподъемностью 17 тонн на низкую опорную орбиту. Такие же закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легком и тяжелом вариантах "Ангары"

– сказал Рогозин во время посещения Центра им. Хруничева.

Он добавил, что предприятиям ни к чему дублировать работу друг друга.

В свою очередь директор Центра Хруничева (разработчик ракет "Протон" и "Ангара") Алексей Варочко рассказал журналистам о значительном сокращении долговой нагрузки на предприятие.

По его словам, за прошлый год долговая нагрузка снизилась на 31 млрд. рублей.

Он отметил, что колоссальную работу по этой проблеме проделали коллеги из "Роскосмоса". Вместе с ними были подготовлены все необходимые документы, было несколько докладов президенту России. В итоге проведенные мероприятия позволили снизить долговую нагрузку.

Ранее общий долг Центра составлял свыше 110 млрд. рублей.

Напомним, "Ангара" – семейство экологически чистых носителей различных классов. Изначально предполагалось, что в него войдут легкие ракеты "Ангара-1.2", средние – "Ангара-А3" и тяжелые – "Ангара-А5", в том числе модернизированная "А5М", а также ракета повышенной грузоподъемности – "А5В".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-5 РН
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
24.01.2019
Медведев проведет совещание по развитию Роскосмоса
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
27.07.2018
Повелитель батута
31.01.2018
Не счесть "Алмазов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника