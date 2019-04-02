Рогозин указал на финансовые преграды в разработке метанового двигателя

Госкорпорация "Роскосмос" не может заниматься разработкой перспективных двигателей для многоразовых ракет, потому что направляет свободные средства на погашение долгов, заявил в понедельник, 1 апреля, глава компании Дмитрий Рогозин во время посещения Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

"Пока мы расплачивается по долгам, мы теряем бесценное время, которое можно было бы использовать на перспективные проекты… Метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей", — сказал Рогозин, цитирует "РИА Новости".

По его словам, такой двигатель можно создать за несколько лет, однако для этого нужны деньги. Свободных средств пока нет, потому что все они вложены в программу финансового оздоровления центра Хруничева.

30 августа 2018 года стало известно, что "Роскосмос" планирует расплатиться с долгами центра имени Хруничева в течение трех лет. Рогозин тогда сообщил, что отправил план финансового оздоровления центра в правительство.

Центр Хруничева — одно из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности. Занимается разработкой и серийным производством космических средств выведения (ракет-носителей, разгонных блоков), а также крупногабаритных орбитальных модулей. В настоящее время основной продукцией предприятия являются ракеты-носители семейства "Протон" и разгонные блоки к ним.

Возможность использования метана в качестве ракетного топлива рассматривается на протяжении многих лет. В июле прошлого года разработку метанового двигателя в России начали специалисты научно-производственного объединения (НПО) "Энергомаш". По словам экспертов этот природный газ имеет большую сырьевую базу и относительно низкую стоимость.