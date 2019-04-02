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02.04.2019
Российская газета

Укротитель ракет: Су-57 получит важное преимущество в воздушном бою

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Источник изображения: rg.ru

Российские конструкторы применили ряд новых технологий при создании истребителя пятого поколения Су-57: от новых систем управления вектором тяги и гиперзвукового оружия до радаров бокового и заднего обзора. Принятый на вооружение в 2014 году Су-34, который относят к поколению 4++, считается одним из самых передовых боевых самолетов в мире, однако Су-57 превосходит его почти по всем параметрам. Одной из новых технологий, которая может существенно повлиять на живучесть истребителя, стала система управляемого противодействия инфракрасным средствам.

Как и на других самолетах пятого поколения, таких как F-22 Raptor, на планере Су-57 расположены средства предупреждения об облучении и атаке. Однако, в отличие от "американца", российский самолет также получил турели, которые позволяют "ослеплять" вражеские ракеты лазером. Подобная система бесценна как в воздушном бою, так и при преодолении противовоздушной обороны противника, пишет Military Watch Magazine.

Турели системы управляемого противодействия инфракрасным средствам находятся сверху фюзеляжа за кабиной, а также под фюзеляжем. Ранее подобные системы устанавливали на более крупных самолетах, к примеру, на американском военно-транспортном C-17. Миниатюризацию компонентов системы и ее применение на истребителе издание называет беспрецедентным шагом. Такие комплексы противодействия особенно эффективны против ракет с инфракрасным наведением, в числе которых американская ракета "воздух-воздух" AIM-9, ракеты ПЗРК "Стрела-2" и другие.

Су-57, предназначенному для завоевания превосходства в воздухе, вряд ли угрожают ПЗРК. Однако размещение турелей, "ослепляющих" ракеты, говорит о том, что система противодействия способна отражать атаки не только с земли, но и с воздуха.

Высокая маневренность, ограниченные возможности скрытности и широкие возможности в области РЭБ позволяют Су-57 уклоняться от ракет большой и средней дальности. Способность ослеплять вражеские ракеты с инфракрасным наведением является особенно ценной в ближнем маневренном воздушном бою, когда применение ракет с радиолокационным наведением затруднительно. Российский истребитель пятого поколения может стать недостижимой целью для американских AIM-9X, британских AIM-132, израильских Python-5 и советских Р-73, до сих пор использующихся некоторыми странами Восточной Европы.

Способность нейтрализовать ракеты "воздух-воздух" с инфракрасным наведением даст Су-57 преимущество, которого нет у других самолетов пятого поколения.


Илья Максимов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Великобритания
Израиль
Россия
США
Продукция
AIM-9
ASRAAM
C-17
F-22
ПАК ФА
Су-34
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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