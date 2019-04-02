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02.04.2019
ЦАМТО

Компания Insitu поставит БЛА "СканИгл" ВС Индонезии

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БЛА ScanEagle
БЛА ScanEagle.
Источник изображения: Boeing

ЦАМТО, 1 апреля. Минобороны США объявило о подписании командованием авиационных систем ВМС США с компанией Insitu, являющейся подразделением Boeing, контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" комплекта БЛА "СканИгл" для ВС Индонезии.

Стоимость соглашения составляет 9,919 млн. долл. Контракт предусматривает поставку одного комплекта в составе 6 летательных аппаратов, сопутствующего оборудования и техническое обслуживание БЛА. Работы будут выполнятся на предприятиях в Бингене (шт.Вашингтон – 52%) и других производственных площадках в США (48%) и, как ожидается, будут завершены к маю 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, в начале 2018 года стало известно о намерении США в рамках "Инициативы обеспечения безопасности на море в регионе Юго-Восточной Азии" (Maritime Security Initiative – MSI) безвозмездно поставить командованию ВМС Индонезии партию разведывательных БЛА "СканИгл" компании Insitu. В состав комплекта поставки были включены связанное оборудование и пусковые установки.

О намерении США реализовать "Инициативу обеспечения безопасности на море в регионе Юго-Восточной Азии" впервые объявил в 2015 году тогдашний министр обороны США Эштон Картер в ходе Международной конференции по безопасности в АТР "Диалог Шангри-Ла". Данный проект направлен на повышение потенциала в сфере обеспечении безопасности на море стран-партнеров США в регионе, включая Малайзию, Индонезию, Филиппины и Вьетнам. Филиппины приняли 6 БЛА "СканИгл" в рамках программы MSI в марте 2018 года. В марте 2019 года в ходе выставки LIMA-2019 стало известно, что корпорация Boeing близка к подписанию контракта на продажу БЛА "СканИгл" во Вьетнам.

В июле 2018 года ВМС Индонезии в аэропорту Сурабайя Джуанда (Surabaya Juanda) сформировали новую 700-ю эскадрилью БЛА, которая должна быть оснащена БЛА "СканИгл".

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Страны
Вьетнам
Индонезия
Малайзия
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