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02.04.2019
ТАСС

Полезная нагрузка для запуска "Ангары" в 2019 году будет определена в августе

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Макеты ракет семейства «Ангара»
Макеты ракет семейства «Ангара» на стенде «Роскосмоса» на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева сообщал, что запуск ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" планируется осуществить в декабре 2019 года

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Полезная нагрузка для запуска в этом году ракеты-носителя "Ангара" определится в августе. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор Центра имени М. В. Хруничева (предприятие - разработчик ракеты) Алексей Варочко.

"Какая будет нагрузка [на "Ангару"], будет определено в августе, на пуск, который запланирован на этот год", - сказал Варочко.

Ранее Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева сообщал, что запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" запланирован на декабрь 2019 года.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т. Первый пуск тяжелой "Ангары" состоялся в 2014 году с космодрома Плесецк.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что до 2023 года планируется выпускать по две ракеты "Ангара" в год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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Рогозин Дмитрий
Проекты
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