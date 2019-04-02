Два главных преимущества российских танков назвали в Иране

Иранское издание рассказало об основных конкурентных преимуществах российских танков T-90С, которые недавно отправили во Вьетнам.

Как сообщается в заметке издания Khorasan, перевод которой опубликован порталом ИноСМИ заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов на международной выставке вооружений LIMA-2019, проходившей в Малайзии, заявил, что все танки были доставлены вьетнамским партнерам. В Иране отметили основные премущества Т-90С: боевые возможности и низкая цена.

Российские машины отличают небольшие габариты и вес. Поэтому Т-90 очень маневренный, он способен передвигаться по сложному рельефу с большой скоростью, с легкостью преодолевать водные преграды. Наличие комплекса управляемого вооружения позволяет вести стрельбу из танка как в стационарном положении, так и в движении, в любое время суток.

Цена Т-90С значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. Стоимость одного танка, по данным иранского издания, составляет около 120 миллионов рублей.

Светлана Цыганкова