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02.04.2019
Российская газета

Два главных преимущества российских танков назвали в Иране

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Источник изображения: rg.ru

Иранское издание рассказало об основных конкурентных преимуществах российских танков T-90С, которые недавно отправили во Вьетнам.

Как сообщается в заметке издания Khorasan, перевод которой опубликован порталом ИноСМИ заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов на международной выставке вооружений LIMA-2019, проходившей в Малайзии, заявил, что все танки были доставлены вьетнамским партнерам. В Иране отметили основные премущества Т-90С: боевые возможности и низкая цена.

Российские машины отличают небольшие габариты и вес. Поэтому Т-90 очень маневренный, он способен передвигаться по сложному рельефу с большой скоростью, с легкостью преодолевать водные преграды. Наличие комплекса управляемого вооружения позволяет вести стрельбу из танка как в стационарном положении, так и в движении, в любое время суток.

Цена Т-90С значительно ниже, чем у зарубежных аналогов. Стоимость одного танка, по данным иранского издания, составляет около 120 миллионов рублей.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Иран
Малайзия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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