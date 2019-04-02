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ТАСС

Рогозин: метановый двигатель можно создать за два-три года

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Такой двигатель даст возможность многократного использования ракет-носителей, отметил гендиректор Роскосмоса

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ракетный двигатель, работающий на метановом топливе, можно создать за два-три года, считает гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пока мы расплачиваемся по долгам, мы теряем бесценное время, которое можно было бы использовать на перспективные проекты. Такими перспективными проектами является создание метанового двигателя, водородная тематика. Это действительно можно сделать за пару-тройку лет, но для этого нужны средства, которых пока... нет, они все вложены в программу финансового оздоровления Центра Хруничева", - сказал Рогозин в понедельник журналистам.

По его словам, метановый двигатель даст возможность многократного использования ракет-носителей. "Такие разработки есть в КБ химавтоматики", - уточнил гендиректор Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
КБХА
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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