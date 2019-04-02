Войти
02.04.2019
ТАСС

Рогозин: вместо средней ракеты "Ангара-А3" создадут аналогичный ей по классу "Союз-5"

276
0
0
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5». Старт.
Фото: © РИА НОВОСТИ/Пресс-служба МО РФ Старт ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Первый запуск был произведён 23 декабря 2014 года в 8:57 мск с космодрома Плесецк.
Источник изображения: https://drugoi.livejournal.com/4049270.html

Как отметил гендиректор Роскосмоса, есть смысл сосредоточиться "на легкой и тяжелой "Ангаре"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ракету среднего класса "Ангара-А3" не будут создавать, поскольку разрабатывается аналогичный ей по грузоподъемности носитель "Союз-5". Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ангара-А3" - это ракета среднего класса грузоподъемностью 17 т на низкую опорную орбиту, те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой "Ангаре", - рассказал Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т. Первый пуск тяжелой "Ангары" состоялся в 2014 году с космодрома Плесецк. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что до 2023 года планируется выпускать по две ракеты "Ангара" в год.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Плесецк
Союз-5 РН
Федерация КК
Похожие новости
26.03.2019
Восточный лишат "российского Falcon 9"
17.08.2018
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
02.05.2017
Что важно знать о космодроме Восточный
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника