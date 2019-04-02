Рогозин: вместо средней ракеты "Ангара-А3" создадут аналогичный ей по классу "Союз-5"

Фото: © РИА НОВОСТИ/Пресс-служба МО РФ Старт ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Первый запуск был произведён 23 декабря 2014 года в 8:57 мск с космодрома Плесецк.

Как отметил гендиректор Роскосмоса, есть смысл сосредоточиться "на легкой и тяжелой "Ангаре"

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ракету среднего класса "Ангара-А3" не будут создавать, поскольку разрабатывается аналогичный ей по грузоподъемности носитель "Союз-5". Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ангара-А3" - это ракета среднего класса грузоподъемностью 17 т на низкую опорную орбиту, те же самые характеристики, которые закладываются в ракету "Союз-5". Поэтому есть смысл сосредоточиться на легкой и тяжелой "Ангаре", - рассказал Рогозин.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 т. Первый пуск тяжелой "Ангары" состоялся в 2014 году с космодрома Плесецк. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что до 2023 года планируется выпускать по две ракеты "Ангара" в год.

Ракету среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек". "Союз-5" сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.