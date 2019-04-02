Эстонская разведка напомнила о грозном парусном флоте России

Подплывут бесшумно – и конец: "полундра" - абордаж, за борт. Эстонская разведка все российское "коварство" уместила в одном рапорте.

Сотрудники службы внешней разведки Эстонии тоже люди. Оставляя на вешалке плащ, в служебном сейфе кинжал, они выходят из тени, чтобы снискать публичную славу, аплодисменты, а заодно и увеличить свое финансирование, говорит Sputnik Литва.

Как иначе можно объяснить ежегодные рапорты департамента внешней разведки "Эстония в международной среде безопасности", которые описывают поражающие воображение внешние факторы риска для эстонского государства.

Основная угроза – Россия и все, что с ней связано. Вот и в 2019-ом практически все посвящено ей – великой, могучей и очень страшной. 61 страница из 67 страниц отчета, это, согласитесь, весьма серьезно. И должно, наверное, оправдать само существование департамента внешней разведки. Ибо, по мнению его генерального директора Микка Маррана, нет у Эстонии другого врага, который мог бы угрожать ее независимости и территориальной неприкосновенности.

Надо думать, что если этот враг исчезнет, то и учреждение, возглавляемое господином Марраном, будет не так уж сильно нужно, а поэтому для общественного мнения стоит нарисовать картинку пострашнее. В рапорте изложен целый ряд повторяющихся год за годом тезисов о том, что Россия только и думает, что об усилении напряженности в западном обществе, уничтожении репутации западных стран и Эстонии иже с ними, а как же тут без нее. Исполняется в рапорте и уже поднадоевшая мантра о стремлении россиян повлиять на весь спектр европейских выборов.

Однако полеты творческой фантазии эстонских разведчиков не дают скатываться в болото банальщины и рождают поистине чудеса. Взять хотя бы невесть откуда взявшееся утверждение о том, что россияне активно используют в своей злонамеренной деятельности против стран НАТО учебные парусные суда, участвующие в регатах и других морских праздниках.

Особенно авторам рапорта не нравится, что во время своих заходов в порты западных стран экипажи этих судов активно общаются с представителями местных русских общин. Это конечно не преступление, но очень подозрительно.