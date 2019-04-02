Американская армия начинает испытания перспективных винтовок

Пресс-служба компании Textron Systems сообщила о том, что передала военным опытные образцы автоматической винтовки с телескопическими патронами.

Как сообщает Warspot, в Textron Systems не раскрывают детальной информации, но указывают, что это первая модель из пяти запланированных в рамках программы NGSW-T (Next Generation Squad Weapon-Technology). Для испытаний американские военные получили автоматическую винтовку, стреляющую телескопическими патронами — боеприпасами, в которых пуля утоплена в гильзу.

Вероятнее всего, военным передана винтовка 6.5 CS Carbine, впервые презентованная в 2016 году и позиционирующаяся как замена винтовкам семейства М4. CS Carbine создан под разработанный в 2014 году 6,5-мм боеприпас, представленный как промежуточный вариант между телескопическими патронами калибров 5,56 и 7,62 мм. Согласно описанию, 6,5-мм телескопические патроны практически идентичны боеприпасам калибра 7,62 мм по баллистическим характеристикам и при этом существенно легче их. При этом кинетическая энергия 6,5-мм пули на 300% больше, чем у пули калибра 5,56 мм.