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02.04.2019
Военно-промышленный курьер

Американская армия начинает испытания перспективных винтовок

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пресс-служба компании Textron Systems сообщила о том, что передала военным опытные образцы автоматической винтовки с телескопическими патронами.

Как сообщает Warspot, в Textron Systems не раскрывают детальной информации, но указывают, что это первая модель из пяти запланированных в рамках программы NGSW-T (Next Generation Squad Weapon-Technology). Для испытаний американские военные получили автоматическую винтовку, стреляющую телескопическими патронами — боеприпасами, в которых пуля утоплена в гильзу.

Вероятнее всего, военным передана винтовка 6.5 CS Carbine, впервые презентованная в 2016 году и позиционирующаяся как замена винтовкам семейства М4. CS Carbine создан под разработанный в 2014 году 6,5-мм боеприпас, представленный как промежуточный вариант между телескопическими патронами калибров 5,56 и 7,62 мм. Согласно описанию, 6,5-мм телескопические патроны практически идентичны боеприпасам калибра 7,62 мм по баллистическим характеристикам и при этом существенно легче их. При этом кинетическая энергия 6,5-мм пули на 300% больше, чем у пули калибра 5,56 мм.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Textron
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