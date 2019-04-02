Бразилия построит корветы по немецкому проекту

Минобороны Бразилии выбрало победителем тендера Tamandare консорциум Aguas Azuis.

В рамках программы Tamandare для ВМС Бразилии планируется построить 4 корвета. Общая стоимость кораблей с вооружением и передачей технологий оценивается в $1,6 млрд. При этом корветы планируют передать флоту в период с 2024 по 2028 год, сообщает Warspot со ссылкой на портал navaltoday.com.

Консорциум Aguas Azuis образован компаниями Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и Atech. Кроме того, к постройке кораблей будут привлечены ещё несколько бразильских компаний.

Корветы Tamandare будут построены на базе проекта MEKO A100. Планируется, что каждый из кораблей будет иметь длину свыше 107 м и сможет водоизмещать более 3400 т. В перечне вооружений бразильских корветов значатся ракеты SeaCeptor и Exocet MM40 Block 3, а также корабельное орудие Leonardo 76/62.