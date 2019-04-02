Войти
02.04.2019
Военно-промышленный курьер

Бразилия построит корветы по немецкому проекту

264
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны Бразилии выбрало победителем тендера Tamandare консорциум Aguas Azuis.

В рамках программы Tamandare для ВМС Бразилии планируется построить 4 корвета. Общая стоимость кораблей с вооружением и передачей технологий оценивается в $1,6 млрд. При этом корветы планируют передать флоту в период с 2024 по 2028 год, сообщает Warspot со ссылкой на портал navaltoday.com.

Консорциум Aguas Azuis образован компаниями Thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security и Atech. Кроме того, к постройке кораблей будут привлечены ещё несколько бразильских компаний.

Корветы Tamandare будут построены на базе проекта MEKO A100. Планируется, что каждый из кораблей будет иметь длину свыше 107 м и сможет водоизмещать более 3400 т. В перечне вооружений бразильских корветов значатся ракеты SeaCeptor и Exocet MM40 Block 3, а также корабельное орудие Leonardo 76/62.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Германия
Продукция
Sea Ceptor
Компании
Embraer
Leonardo
ThyssenKrupp
Похожие новости
01.04.2019
Германский проект МЕКО А100 победил в тендере на корвет для ВМС Бразилии
11.03.2015
Бангалор с дальним прицелом
23.07.2013
Defense News TOP 100: впечатляющий успех российского ОПК
24.01.2012
Bombardier обещает не допускать задержек с поставками самолетов CSeries
07.12.2009
Госкорпорации: не все точки над "i" расставлены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника