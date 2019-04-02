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02.04.2019
Российская газета

В Туле простятся с создателем РСЗО Николаем Макаровцом

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Источник изображения: rg.ru

Создателя современных систем залпового огня Героя России Николая Макаровца похоронят на Смоленском кладбище в Туле.


Прощание с Героем России, Почетным гражданином Тулы и Тульской области, генеральным конструктором НП "СПЛАВ" Николаем Макаровцом состоится 2 апреля в Тульском музее оружия, сообщили в пресс-службе предприятия. Церемония будет проходить с 10:00 до 13:00. Похороны пройдут на старейшем тульском кладбище - Смоленском в 16:00.

Николай Макаровец скончался после продолжительной болезни. 22 марта ему исполнилось 80 лет. За выдающиеся заслуги в развитии реактивных систем залпового огня в 1997 году он бы удостоен звания Героя Российской Федерации. Николай Макаровец - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы и многими медалями. Удостоен звания лауреата Международной премии Андрея Первозванного "За веру и верность".

Николай Александрович Макаровец родился 21 марта 1939 года в городе Кролевец Сумской области Украинской ССР. После окончания в 1962 году Тульского механического института был направлен на работу в Алтайский НИИ химической технологии в Бийск (ныне научно-производственный центр "Алтай"). Здесь он прошел путь от инженера до заместителя генерального директора по опытно-конструкторским вопросам, защитил кандидатскую диссертацию. Николай Александрович принимал участие в создании зарядов твердого топлива к двигателям межконтинентальных баллистических ракет. За эту работу в 1984 году ему была присуждена Ленинская премия СССР.

В 1985 году Макаровец возглавил тульское научно-производственное объединение "СПЛАВ". На этом посту он проработал 30 лет. Под его руководством было организовано серийное производство реактивной системы залпового огня "Смерч", созданы широкая гамма реактивных снарядов, системы "Торнадо-Г", "Торнадо-С", "Ураган-1М". При его непосредственном участии разработана концепция и методология конверсии производства артиллерийских гильз и снарядов РСЗО. С началом конверсии коллектив "СПЛАВа" занялся гражданским производством. За работу в этой области Николаю Макаровцу была присуждена Государственная премия РФ.

В 1996 году он организовал и возглавил в Тульском государственном университете кафедру "Стартовые и технические комплексы РСЗО" (с 2010 года - "Ракетное вооружение"). Удостоен звания "Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации". За применение инновационных технологий и создание высокоэффективной образовательной среды непрерывной многоуровневой подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса России Николай Александрович в 2012 году был удостоен звания лауреата премии Правительства РФ в области образования.

Николай Александрович был известен как общественный деятель. Он был депутатом Алтайского краевого Совета, Бийского и Тульского городских Советов народных депутатов, членом коллегии Министерства оборонной промышленности, президентом Тульского областного совета Союза промышленников и предпринимателей, доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Владимира Путина и руководителем Тульского регионального Народного штаба его общественной поддержки, депутатом Тульской областной Думы 6-го созыва. Более десяти лет он возглавлял Тульское региональное отделение ООО "Союз машиностроителей России".

- Уход Николая Александровича - большая потеря для НПО "СПЛАВ" и в целом для оборонной промышленности. Его авторитет как ученого и конструктора в области ракетного вооружения был признан в России и за рубежом. Николай Александрович не только был генератором идей, но и умел отстаивать их на всех уровнях. Талантливый человек талантлив во всем. Эта мудрость в полной мере относится к Николаю Александровичу. Талантливый конструктор, руководитель, наставник, общественный деятель, он был настоящим патриотом Отечества, - сказал генеральный директор НПО "СПЛАВ" Владимир Лепин . Коллектив НПО "СПЛАВ" выражает глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича.


Елена Шулепова (Тула)

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Страны
Россия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Град РСЗО
Торнадо-Г
Торнадо-С
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