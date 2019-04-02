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02.04.2019
Военное обозрение

Военные США отработали в Израиле быстрое развёртывание системы THAAD

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Военнослужащие США завершили тренировку, в ходе которой осуществили быстрое развертывание в Израиле системы ПРО THAAD во взаимодействии с местными силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское военное ведомство.

Источник изображения: Пресс-служба ЦАХАЛа

Американская система ПРО находится в Израиле уже около месяца. Она стала объектом различных учебных сценариев, в том числе предполагающих ее интеграцию в израильскую эшелонированную противоракетную оборону.

Вчера, 31 марта, Европейское командование США (EUCOM) завершило первое в истории быстрое развертывание системы ПРО THAAD в Израиле

– говорится в сообщении ведомства.

В тренировке принимали участие около 250 американских военных.

По словам командующего ПВО Израиля Рана Кохава, THAAD была интегрирована в противоракетную оборону страны в качестве эквивалента собственной системы "Хец" ("Стрела"), поздние модификации которой способны поражать цели за пределами земной атмосферы.

Заместитель командующего EUCOM Эндрю Ролинг похвалил американских военных специалистов за проделанную работу.

Великолепная работа замечательных солдат сил ПВО-ПРО армии США. Командование приказало им в кротчайшие сроки развернуть THAAD в другом конце земного шара, а затем интегрировать ее в одну из самых сложных архитектур ПРО в мире – и они с этим прекрасно справились

– сказал Ролинг.

При этом в израильском военном ведомстве подчеркнули, что проведенные тренировки "ни к каким конкретным текущим событиям" отношения не имеют.

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Страны
Израиль
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Продукция
THAAD
Проекты
Военные учения
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