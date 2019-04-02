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02.04.2019
Военное обозрение

Китайские эксперты обсуждают возможность приобретения Су-57 для ВВС КНР

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В китайской прессе активно обсуждают работу российского производителя истребителя пятого поколения Су-57 по получению так называемого экспортного паспорта. Этот паспорт позволит нашей стране экспортировать новейший истребитель за рубеж. Ранее своё мнение по этому поводу высказали в Индии ("ВО" несколько дней назад публиковало материал об этом). Теперь комментарии появляются и в китайских СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

В частности, на страницах китайского издания Global Times вышел материал, в котором приводится экспертное мнение старшего консультанта Китайской ассоциации по контролю над вооружениями Сю Гуанью (Xu Guangyu). Сразу же стоит сделать немаловажное замечание: материал в китайской прессе вышел 31 марта, а потому вряд ли можно относить его к первоапрельской шутке.

По словам китайского эксперта, вполне можно допустить, что Китай сделает приобретение нескольких истребителей Су-57 у России для нужд своих ВВС. Сразу же возникает вопрос: для чего? Особенно вопрос актуален, если учесть, что в Китае имеются собственные истребители нового поколения – например, J-20.

Причина такого шага, по мнению Сю Гуанью, может заключаться в том, что Китай "по традиции пользуется возможностью перенимать опыт по созданию всего лучшего в сфере вооружений". Другими словами, могут купить, чтобы изучить и попытаться скопировать технологии.

В материале приводится и мнение другого китайского специалиста – Ван Юнцина (Wang Yongqing), являющегося главным конструктором Шэньянского авиаконструкторского института. По его словам, у российского Су-57 имеется отличный потенциал в области сверхманевренности. По словам Ван Юнцина, в России "могут сознательно занижать характеристики Су-57 по малозаметности". При этом главный конструктор проектного института добавляет, что сегодня малозаметность уже даже не так важна, как маневренность в ходе воздушного боя.

Из материала:

Благодаря своей сверхманевренности Су-57 может уклоняться от ракет неприятеля и поражать самолёты противника с близкого расстояния.

Есть и другие мнения в среде китайских специалистов. Так, эксперт Ван Яньань (Wang Ya'nan) пишет, что нет никакого смысла покупать российский Су-57 даже в очень ограниченном количестве. По его словам, это может плохо сказаться на китайской программе J-20, тем более что J-20 находится на пути к массовому производству.

Из его заявления:

Использование российских Су-57 в ВВС Китая маловероятно.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
J-20
ПАК ФА
Компании
SAC
Проекты
Истребитель 5 поколения
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