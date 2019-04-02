Редкие модернизированные БТР-60ПБ и замечены в Ливии

В Ливии зафиксирована масштабная переброска войск, подчиняющихся фельдмаршалу Хафтару. В колоннах техники, кроме традиционных для этого региона пикапов с ЗУ-23-2, можно увидеть средние танки Т-55, самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня БМ-21.

Также наблюдатели заметили несколько бронетранспортеров БТР-60ПБ редкой модификации. Эти машины отличаются от ранних версий: в бортах прорезали двери, как у БТР-80, предназначенные для посадки и высадки десанта.

На башнях с 14,5-мм пулеметами КПВТ и спаренным с 7,62 мм ПКТ появились дымовые гранатометы. Также два бензиновых двигателя заменили на один дизельный. Данная модернизация проводилась незадолго до начала гражданской войны при участии зарубежных специалистов.

Ранее считалось, что большая часть таких обновленных бронемашин была уничтожена в боях. Однако, как оказалось, несколько штук все же остались на ходу.

Кроме таких "шестидесятых" у подразделений Хафтара имеются и несколько десятков обычных БТР-60ПБ.

Также были замечены и боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, прозванные в Советской армии "бардаками". Они используются для оказания огневой поддержки и уничтожения легкой техники боевиков-радикалов.

Алексей Моисеев