Испытания "летающего миноносца" в КНР сняли на видео

В Китае испытали дрон вертолетного типа, вооруженный четырьмя 60-миллиметровыми минами.

Коптер использует свое оружие, как авиабомбы, сбрасывая его на цели с высоты. Судя по видео - достаточно точно.

Технические характеристики беспилотника приводят dambiev: дальность полета с вооружением 50 километров, крейсерская скорость 70-90 км/ч. Дрон длиной 1,7 метра способен работать при семибалльном ветре, его максимальная взлетная масса 28 килограммов, 18 из них приходятся на полезную нагрузку. Стандартный вес вооружения - 7 килограммов.

Антон Валагин

Технические характеристики