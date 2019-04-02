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02.04.2019
Российская газета

Испытания "летающего миноносца" в КНР сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В Китае испытали дрон вертолетного типа, вооруженный четырьмя 60-миллиметровыми минами.

Коптер использует свое оружие, как авиабомбы, сбрасывая его на цели с высоты. Судя по видео - достаточно точно.



Технические характеристики беспилотника приводят dambiev: дальность полета с вооружением 50 километров, крейсерская скорость 70-90 км/ч. Дрон длиной 1,7 метра способен работать при семибалльном ветре, его максимальная взлетная  масса 28 килограммов, 18 из них приходятся на полезную нагрузку. Стандартный вес вооружения - 7 килограммов.


Антон Валагин


Технические характеристики

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
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