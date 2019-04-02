Испытания "летающего миноносца" в КНР сняли на видео
Источник изображения: rg.ru
В Китае испытали дрон вертолетного типа, вооруженный четырьмя 60-миллиметровыми минами.
Коптер использует свое оружие, как авиабомбы, сбрасывая его на цели с высоты. Судя по видео - достаточно точно.
Технические характеристики беспилотника приводят dambiev: дальность полета с вооружением 50 километров, крейсерская скорость 70-90 км/ч. Дрон длиной 1,7 метра способен работать при семибалльном ветре, его максимальная взлетная масса 28 килограммов, 18 из них приходятся на полезную нагрузку. Стандартный вес вооружения - 7 килограммов.
Антон Валагин
Технические характеристики
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