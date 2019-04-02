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02.04.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт на выставке LAAD 2019 представит военную технику и уникальные предложения по инфраструктурным проектам

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LAAD 2017
Экспозиция Рособоронэкспорта на выставке LAAD 2017.
Источник изображения: Илья Кедров / ИТАР-ТАСС

ЦАМТО, 1 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует российскую экспозицию на Международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем LAAD 2019, которая пройдет со 2 по 5 апреля в г.Рио-де-Жанейро, Бразилия.

"Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с Бразилией уже 25 лет. Страна входит в сферу приоритетных для Рособоронэкспорта точек опоры на латиноамериканском континенте. Силовым ведомствам стран региона хорошо знакомы надежность и эргономичность российской авиации, вертолетов типа Ми-17 и Ми-35М, бронетехники, средств ПВО, стрелкового оружия. Мы продолжаем контакты по поставкам современного российского вооружения, а также ведем активную работу в области модернизации и послепродажного обслуживания ранее поставленной продукции в формате технологического сотрудничества и содействия при строительстве высокотехнологичных инфраструктурных объектов", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Ростех выстраивает сотрудничество с латиноамериканскими партнерами как в области ВТС, так и в гражданских сферах промышленности. В настоящий момент прорабатываются проекты в различных отраслях – это и авиация, и связь, и поставки грузовой автомобильной техники и энергетического оборудования", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. К примеру, по его словам, "сейчас наш многоцелевой вертолет Ми-171А2 проходит сертификацию в гражданском авиационном агентстве Бразилии (ANAC). После получения разрешения авиавластей бразильские компании смогут использовать машину при решении самых разных задач, среди которых полеты в труднодоступных районах, что крайне актуально для региона".

Объединенная российская экспозиция (павильон 3, стенд G.60) включает стенды Рособоронэкспорта и НПК "Техмаш". На ней демонстрируется порядка 350 экспонатов. Рособоронэкспорт в этом году выставляет в Рио-де-Жанейро более 60 образцов вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил.

На стенде Рособоронэкспорта будет показана модель беспилотного летательного аппарата "Орлан-10Е". Кроме того, компания представит ряд новинок вооружения и военной техники российского производства, имеющих значительный экспортный потенциал в Латинской Америке: автоматы Калашникова АК-12, АК-15 и "двухсотой" серии, малые ракетные корабли "Сарсар" и "Каракурт-Э", бронетранспортер БТ-3Ф, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э".

Наиболее перспективными для рынка Латинской Америки из представляемых образцов считаются многоцелевые истребители Су-30 различных модификаций, многофункциональные истребители МиГ-29М/М2, учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ, боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, военно-транспортные вертолеты типа Ми-17 и транспортные вертолеты Ми-171Е.

Страны-партнеры России в регионе, кроме того, проявляют интерес к таким средствам ПВО, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла-С" и "Верба", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ". В сегменте бронетехники есть интерес к боевой машине поддержки танков БМПТ, бронетранспортерам БТР-80 и БТР-82А, а в сегменте противотанковых комплексов – к "Хризантеме-С" и "Корнет-ЭМ".

В ходе выставки Рособоронэкспорт проведет для иностранных заказчиков из региона ряд презентаций перспективной продукции российского производства, а также представит возможности по строительству высокотехнологичных инфраструктурных объектов, предназначенных для обучения персонала и поддержания боевой готовности состоящей на вооружении стран Латинской Америки военной техники, сообщает пресс-служба российского спецэкспортера.

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