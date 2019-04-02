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02.04.2019
Российская газета

СМИ: Новейшую БМП "Курганец" испытали в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

По сообщениям бойцов сирийской армии и местных блогеров, в стране замечена новейшая российская БМП "Курганец-25". Как и другая российская боевая техника, новейшая бронемашина прошла испытание пустыней. Минобороны России и завод-производитель не комментируют эту информацию.

"Курганец-25" - перспективная средняя гусеничная платформа массой 25 тонн, разработанная концерном "Тракторные заводы". Машина сконструирована по модульному принципу, что облегчает создание необходимых модификаций и ремонт бронетехники. Сейчас известно о трех вариантах боевых машин на базе "Курганца": БМП, гусеничный бронетранспортер и противотанковая самоходная установка со 125-миллиметровым танковым орудием.

БМП Б-11 - самая известная машина семейства, принимавшая участие в парадах Победы на Красной площади. Моторно-трансмиссионное отделение находится впереди и сдвинуто вправо. Для выгрузки десанта из восьми человек используется откидная аппарель с дополнительной дверью в ней. БМП и БТР "Курганец" оснащены дистанционно управляемым боевым модулем "Бумеранг-БМ" с 30-миллиметровой автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ, четырьмя ПТУР "Корнет". Боевой модуль роботизирован и может самостоятельно сопровождать и обстреливать цель, указанную оператором или командиром машины. Опционально возможна установка на машину комплекса активной защиты.

В отчете "Курганмашзавода" за 2017 год упомянуты контракты с Минобороны РФ о сборке опытной партии БМП для войсковых испытаний. Серийные поставки "Курганца" запланированы на 2021 год.


Антон Валагин

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