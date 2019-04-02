Выход китайского корабля с рейлганом в море попал на видео
PLAжµ·и»Ќгѓ¬гѓјгѓ«г‚¬гѓіи©¦йЁ“и‰¦гЂЊжµ·жґ‹е±±гЂЌ pic.twitter.com/tliLf44C11— OedoSoldier (@OedoSoldier) 31 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая продолжает морские испытания военного корабля с электромагнитным оружием. Оно установлено на десантном корабле класса 072II Haiyangshan - "Хайяншань". Корабль с рельсотроном попал на видео.
Как пишет Defence Blog, Haiyangshan - это корабль, переоборудованный в носитель рельсотрона, который, как ожидается, войдет в арсенал Китая к 2025 году.
На видео заметно, что электромагнитное рельсовое оружие установлено на носу, а заметили корабль на реке Янцзы. Как отмечается в статье, новый китайский электромагнитный рейлган - это амбициозный проект по созданию экономически эффективного оружия, сочетающего мощь пушки с дальностью стрельбы с высокоточным наведением.
"РГ" уже сообщала о том, что рельсотрон - это специальное устройство для разгона снаряда электромагнитной силой. Снаряд движется между двумя контактными рельсами. Для выстрела необходимо высокое напряжение и ток. Разработкой этого оружия в Поднебесной занимаются с 80-х годов прошлого столетия. А уже в октябре 2017 года Морской университет инженерных наук Народно-освободительной армии Китая объявил о разработке технологий, которые могут быть использованы при создании рельсотрона.
Кстати, некоторые источники сообщают, что новая система оружия способна поразить цель на расстоянии в 124 мили со скоростью до 1,6 мили в секунду. Испытания нового вооружения в море завершат к 2023 году, пишет Defence Blog.
Светлана Цыганкова
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