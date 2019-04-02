Выход китайского корабля с рейлганом в море попал на видео

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая продолжает морские испытания военного корабля с электромагнитным оружием. Оно установлено на десантном корабле класса 072II Haiyangshan - "Хайяншань". Корабль с рельсотроном попал на видео.

Как пишет Defence Blog, Haiyangshan - это корабль, переоборудованный в носитель рельсотрона, который, как ожидается, войдет в арсенал Китая к 2025 году.

На видео заметно, что электромагнитное рельсовое оружие установлено на носу, а заметили корабль на реке Янцзы. Как отмечается в статье, новый китайский электромагнитный рейлган - это амбициозный проект по созданию экономически эффективного оружия, сочетающего мощь пушки с дальностью стрельбы с высокоточным наведением.

"РГ" уже сообщала о том, что рельсотрон - это специальное устройство для разгона снаряда электромагнитной силой. Снаряд движется между двумя контактными рельсами. Для выстрела необходимо высокое напряжение и ток. Разработкой этого оружия в Поднебесной занимаются с 80-х годов прошлого столетия. А уже в октябре 2017 года Морской университет инженерных наук Народно-освободительной армии Китая объявил о разработке технологий, которые могут быть использованы при создании рельсотрона.

Кстати, некоторые источники сообщают, что новая система оружия способна поразить цель на расстоянии в 124 мили со скоростью до 1,6 мили в секунду. Испытания нового вооружения в море завершат к 2023 году, пишет Defence Blog.

Светлана Цыганкова