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02.04.2019
ТАСС

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем установили на стартовый стол на Байконуре

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Космодром Байконур
Космодром Байконур.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ракету с кораблем "Прогресс МС-11" планируется запустить 4 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-11", установлена на стартовый стол космодрома Байконур в Казахстане. Об этом сообщает в понедельник сайт Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем (ТГК) "Прогресс МС-11" вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом сооружении площадки № 31 космодрома Байконур. Начались работы по программе первого стартового дня", - говорится в сообщении.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что подготовка к старту ракеты займет на космодроме Байконур на день больше обычного из-за необходимости провести дополнительные проверки системы управления носителя.

Ракету планируется запустить 4 апреля в 14:01 мск. Корабль доставит на Международную космическую станцию (МКС) топливо, воду и другие грузы. Стыковка корабля с МКС намечена через 3 часа 24 минуты (так называемая сверхкороткая схема полета).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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