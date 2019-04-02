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02.04.2019
Военно-промышленный курьер

Порошенко может ввести военное положение на Украине

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Источник изображения: vpk-news.ru

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко способен на любые провокации ради отсрочки второго тура выборов. Об этом заявил член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич 1 апреля.

По результатам обработки 60% бюллетеней ни один кандидат не набрал более половины голосов избирателей, а значит 21 апреля пройдет второй тур голосования. Предварительно, в него выходят самовыдвиженец Порошенко и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский.

 

"В данной ситуации Порошенко может бросить под пули и под гранаты, под минометные и артиллерийские снаряды кого угодно, лишь бы спровоцировать введение военного положения, сейчас уже на территории всей Украины, и таким образом попытаться отсрочить президентские выборы", - цитирует Шуфрича агентство "РИА Новости".

 

Он предрек провокации на линии соприкосновения на Донбассе и в Азовском море.

 

При этом в штабе кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко заподозрили фальсификации и вбросы бюллетеней. В украинской полиции сообщили о получении более 2 тыс. жалоб о нарушениях избирательного законодательства.

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Страны
Украина
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