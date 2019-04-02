В Крыму начались зенитно-ракетные учения

Зенитно-ракетные подразделения Черноморского флота отработают оборону важных объектов флота от авианалетов противника.

Полевые учения зенитчиков начались в районе активных полетов Морской авиации у аэродромов Саки и Кача, сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

- К участию в полевом выходе привлечено около 300 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники. Для тренировок боевых расчетов ежедневно привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты АН-26, Бе-12 и вертолеты Морской авиации и ПВО ЧФ, - рассказал Рулев.

Бойцы зенитно-ракетного полка армейского корпуса Черноморского флота проведут инженерное оборудование и маскировку полевого лагеря, займут огневые позиции, подготовят орудия к открытию огня, выполнят разведку целей и электронные пуски ракет.

Юлия Крымова (Севастополь)