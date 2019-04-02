"Швабе" начал серийное производство улучшенной SWIR-камеры

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Научно-производственное объединение "Орион" запустило в серийное производство усовершенствованную модель SWIR-камеры коротковолнового инфракрасного диапазона спектра с новым увеличенным форматом матрицы, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Данная камера имеет разрешение 640х512 пикселей. Она способна "видеть" скрытые объекты - в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные предметы и людей в условиях нулевой видимости, а также имеет гражданское исполнение. Прибор разработан в Москве и на 100% состоит из российских комплектующих", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

В сообщении приводятся слова генерального директора НПО "Орион" Евгения Чепурнова, который сообщило, что SWIR-камера - одна из главных разработок предприятия.

"В серию мы запускаем усовершенствованную модель. Ее новый корпус сделан из сплава, который применяется в авиационной и космической промышленности. Оболочка соответствует одному из самых высоких классов защиты IP67, надежно защищая уникальную матрицу от повреждений, пыли и воды. Камеру можно погружать на глубину до одного метра без риска для ее дальнейшей работоспособности", - сказал Е.Чепурнов.