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02.04.2019
ЦАМТО

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет

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Источник изображения: Фото: aviationphotos.net

ЦАМТО, 1 апреля. С ВПП аэродрома авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО" (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) 30 марта в воздух поднялся первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России.

Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов. Полет прошел в штатном режиме. В воздухе Ил-112В сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.

Первому полету Ил-112В предшествовал цикл аэродромных отработок, в ходе которых были проведены испытания всех систем, совершены пробежки по аэродрому, в том числе с частичным отрывом от земли, и получено заключение о готовности самолета к началу летных испытаний.

На земле летчиков-испытателей встречали заместитель председателя правительства России Юрий Борисов, руководители Минобороны России, Минпромторга России, ПАО "ОАК", ПАО "Ил", ПАО "ВАСО".

В перспективе Ил-112В может заменить не только Ан-26, который он превосходит в два раза по транспортной эффективности, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам аналогичного класса.

"Это важный этап для формирования парка ВТА за счет поступления новых самолетов, созданных уже в России. Ил-112В – это не только транспортник, но и уникальная платформа, которая может быть использована для большого круга военных и гражданских, – заявил вице-премьер, курирующий ОПК, Юрий Борисов, – Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Наша общая задача – сделать самолет, который не уступает современным зарубежным аналогам".

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, "парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении. Потребность оценивается в объеме более 100 самолетов. Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения, что послужит в интересах основного заказчика – военного ведомства – и обеспечит загрузку предприятий авиационной промышленности. В самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий. В кооперации при создании легкого военно-транспортного самолета Ил-112В участвуют ведущие разработчики и крупные авиастроительные заводы страны в Воронеже и Ульяновске".

В свою очередь, президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь после завершения первого полета сказал: "Сегодня хотелось бы поздравить коллектив воронежского авиазавода, конструкторов и инженеров ОКБ им. С.В.Ильюшина с первым полетом и важнейшим этапом создания нового самолета. Транспортная авиация – один из приоритетов корпорации. Мы, по аналогии с гражданской авиацией, формируем полноценную линейку военно-транспортных самолетов. Сегодня в Воронеже мы подняли в небо легкий транспортник Ил-112В, в Ульяновске начинается серийное производство тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А, в разработке – проект среднего транспортного самолета. Легкий транспортник Ил-112В должен прийти на замену устаревших машин семейства "Ан". Здесь существует огромный отложенный спрос. Наша задача сейчас выполнить все обязательства перед главным заказчиком – Минобороны, успешно провести испытания и начать поставки самолета".

"Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский период. Ил-112 будет помогать в решении многих задач, как в сфере военной логистики, так и в гражданском секторе, – отметил вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин. – Теперь перед дивизионом "Ильюшин" стоят не менее важные и ответственные задачи по проведению летных испытаний и подготовке к серийному производству Ил-112В, которое будет осуществляться в Воронеже".

100% узлов и агрегатов самолета – российского производства, большая часть из них создана структурами Госкорпорации "Ростех". Так, двигатели созданы "Объединенной двигателестроительной корпорацией". В сфере ответственности холдинга КРЭТ "Ростеха" – система автоматизированного управления, а "Технодинамика" разработала для самолета шасси, элементы гидравлики и систему электроснабжения.

Ил-112В

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования вооружения и легкой военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации гражданской версии самолета с максимальной массой 5 тонн. Ил-112В оснащен новейшей версией турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ разработки и производства АО "ОДК-Климов" с мощностью на максимальном взлетном режиме 3100 л.с. Двигатели отличаются модульностью и экономичностью расхода топлива – одной из лучших в своем классе. Система автоматического управления управляет не только двигателем, но и воздушным винтом АВ-112 большей производительности.

Ключевым преимуществом самолета является возможность автономной эксплуатации с плохо оборудованных аэропортов и грунтовых полос. Ил-112В сможет работать в самых сложных климатических условиях, с высокогорных аэродромов и при сверхнизких температурах. Крейсерская скорость – 470 км/ч. Дальность полета с максимальной нагрузкой при взлете с грунтовых аэродромов – 1200 км.

Самолет проектировался с использованием передовых цифровых технологий и оснащен самыми современными бортовыми системами полностью отечественного производства.

В декабре 2018 года второй опытный образец Ил-112В был доставлен в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Н.Е.Жуковского для проведения статических ресурсных испытаний.

Справка

Дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации сформирован в 2017 году под управлением ПАО "Ил". Кроме "Ильюшина", в него входят ПАО "ВАСО" (Воронеж), АО "Авиастар-СП" (Ульяновск), АО "ЭМЗ им. В.М.Мясищева" (Жуковский), а также четыре авиаремонтных завода: АО "123 АРЗ" (Старая Русса), ОАО "20 АРЗ" (Пушкин), ОАО "308 АРЗ" (Иваново), ОАО "325 АРЗ" (Таганрог).

Состав Дивизиона позволяет осуществлять весь комплекс работ, связанный с проектированием, производством и послепродажным обслуживанием линейки транспортных, пассажирских и специальных самолетов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайтах ПАО "ОАК", ПАО "Ил" и ПАО "ВАСО".

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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