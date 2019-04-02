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02.04.2019
ЦАМТО

Стоимость подписанных на LIMA-2019 контрактов составила 4 млрд. ринггитов

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Крылатая авиационная ракета Kongsberg JSM в составе вооружения F-35A Lightning II
Крылатая авиационная ракета Kongsberg JSM в составе вооружения F-35A Lightning II.
Источник изображения: Kongsberg

ЦАМТО, 1 апреля. По информации New Straits Times, в рамках выставки LIMA-2019 были заключены контракты на сумму более 4 млрд. ринггитов (960 млн. долл. по текущему курсу).

Это незначительное увеличение по сравнению с прошлой выставкой LIMA-2017, когда стоимость соглашений в национальной валюте составила 3,8 млрд. ринггитов.

В числе заключенных соглашений: контракт с Global Komited Sdn Bhd на поставку и ввод в эксплуатацию системы противовоздушной обороны "Старстрик", с Boustead Naval Shipyard и Kongsberg Defense & Aerospace на поставку ПУ ПКР для патрульных кораблей класса "Махараджа Лела" (SGPV-LCS – Second Generation Patrol Vessel Littoral Combatant Ship) и связанные услуги, а с Kongsberg – на поставку ракет. С Zetro Sdn Bhd был подписан контракт на техническое обслуживание и восстановление РЛС управления воздушным движением, а с Qiblatin Synergy Sdn Bhd – на поставку 30-мм фугасных боеприпасов.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, с рядом иностранных компаний были подписаны письма с предложением и принятием предложения (LOA) на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту ВиВТ, эксплуатирующихся Вооруженными силами Малайзии, совместно с национальными фирмами или через дочерние компании в Малайзии.

Так, сербская фирма Glotec подписала LOA на обслуживание двигателей Viper Mk 632-46 фирмы Rolls-Royce самолетов MB-339 ВВС Малайзии. Австралийская компания TAE Aerospace заключила соглашение о поддержке установленных на истребителях F/A-18 "Хорнет" двигателей F404 компании General Electric. Европейская компания Europrop подписала соглашение о поддержке двигателей TP400-D6 самолетов ВТА A-400M, а совместное предприятие Naval Group и Boustead – об оказании услуг технической поддержки двух НАПЛ класса "Скорпен" ВМС Малайзии. Pratt & Whitney Canada (P & WC) объявила о заключении контракта с малазийской фирмой Airod на поддержку двигателей PT6A-25C, которыми оборудованы учебно-тренировочные самолеты PC-7 Mk.2.

Соглашения отражают наметившуюся тенденцию расширения привлечения предприятий национальной оборонной промышленности Малайзии к обслуживанию состоящих на вооружении ВС страны платформ. В последние годы данный приоритет поддерживается требованием реализации компенсационных программ, сопутствующих продаже ВиВТ.

Новые сделки также отражают широкий круг поставщиков, которые работали на рынке Малайзии в течение последних десятилетий. Что касается военных платформ, то на вооружении ВС Малайзии состоит ВиВТ производства Китая, России, США, Южной Кореи, стран Европы.

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Страны
Австpалия
Китай
Малайзия
Россия
Сербия
США
Южная Корея
Продукция
A400M
F-18
PC-7
Компании
General Electric
Kongsberg
Pratt&Whitney
Rolls-Royce
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