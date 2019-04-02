Венесуэла сможет обучать иностранцев эксплуатации вертолетов "Ми"

ЦАМТО, 1 апреля. Открытие в Венесуэле учебно-тренировочного вертолетного центра позволит Каракасу предлагать программы обучения другим странам, на вооружении которых стоят вертолеты "Ми".

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила 29 марта пресс-служба Министерства обороны страны.

Созданный при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочный вертолетный центр открыли 29 марта в штате Яракуй (на западе страны). Возможности центра позволяют летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности.

"Венесуэла будет единственной на континенте страной, обладающей подобными технологиями последнего поколения, что позволит нам предлагать обучение другим странам, у которых есть вертолеты "Ми", – цитирует "РИА Новости" пресс- службу венесуэльского военного ведомства.

"Это – часть сотрудничества равных стратегических партнеров, России и Венесуэлы… Такого центра нет ни в одной части мира, только в Венесуэле и в России", – заявил глава оборонного ведомства страны Владимир Падрино Лопес.

Как уже сообщалось, Центр был построен по контракту АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM).

П.Лопес призвал также не беспокоиться из-за военно-технического сотрудничества с Россией. "Ни для кого не секрет, что наша страна имеет отношения в части военно-технического сотрудничества с Россией с 2001 года, но из-за их визита (российских военных – ред.) случился скандал. Никто не должен волноваться из-за нашего обоюдного сотрудничества с целью повышения нашей операционной готовности", – приводит пресс-службы Минобороны Венесуэлы заявление министра.

Как напоминает "РИА Новости", после прибытия в Венесуэлу группы российских военных официальный Вашингтон выступил с серией резких заявлений, осуждающих военное присутствие РФ в этом латиноамериканской стране. В недавнем телефонном разговоре госсекретарь США Майк Помпео заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что США и страны региона "не останутся в стороне", пока Россия "усугубляет напряженность" в Венесуэле. А 27 марта президент США Дональд Трамп объявил, что его страна рассмотрит все возможные варианты действий для того, чтобы заставить РФ уйти из Венесуэлы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с положениями двухстороннего межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве.