Десантники из Рязани стали номинантами 22-го Московского международного Салона "Архимед"

ЦАМТО, 1 апреля. Курсанты и преподаватели Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) приняли участие в 22-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед".

Салон прошел с 25 по 29 марта в Москве на территории культурно-выставочного центра "Сокольники".

Как отметил координатор делегации от РВВДКУ – начальник научно-исследовательского отдела, преподаватель, доктор технических наук Василий Елистратов, "приоритет при формировании экспозиции РВВДКУ, которая вошла в состав экспозиции "Рязанского инновационного клуба", был отдан комплексным инновационным проектам и изобретениям, доведенным до уровня внедрения, в совместной разработке которых принимали участие новаторы промышленности при тесном взаимодействии с вузовской наукой и нашими молодыми учеными".

В соответствии с решением международного жюри рязанские "кулибины" получили серию дипломов и двадцать девять медалей Салона "Архимед", из которых шесть медалей за разработки РВВДКУ.

Справочно:

Салон "Архимед" собрал более 250 организаций и свыше 700 экспонатов, участников из 26 иностранных государств и 55 регионов Российской Федерации. Основной целью организации и проведения Салона "Архимед" является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.

За 4 дня работы Салон посетило свыше 5000 гостей, в том числе группы студентов, школьников, делегации от российских и зарубежных предприятий и организаций.

Все инновационные проекты прошли отбор и оценку Экспертной комиссии и Международного жюри Салона "Архимед", лучшие из них были удостоены медалей и дипломов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.