Войти
02.04.2019
ЦАМТО

Десантники из Рязани стали номинантами 22-го Московского международного Салона "Архимед"

225
0
0
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище во время строевого смотра. Архивное фото
Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище во время строевого смотра. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Вяткин

ЦАМТО, 1 апреля. Курсанты и преподаватели Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) приняли участие в 22-м Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед".

Салон прошел с 25 по 29 марта в Москве на территории культурно-выставочного центра "Сокольники".

Как отметил координатор делегации от РВВДКУ – начальник научно-исследовательского отдела, преподаватель, доктор технических наук Василий Елистратов, "приоритет при формировании экспозиции РВВДКУ, которая вошла в состав экспозиции "Рязанского инновационного клуба", был отдан комплексным инновационным проектам и изобретениям, доведенным до уровня внедрения, в совместной разработке которых принимали участие новаторы промышленности при тесном взаимодействии с вузовской наукой и нашими молодыми учеными".

В соответствии с решением международного жюри рязанские "кулибины" получили серию дипломов и двадцать девять медалей Салона "Архимед", из которых шесть медалей за разработки РВВДКУ.

Справочно:

Салон "Архимед" собрал более 250 организаций и свыше 700 экспонатов, участников из 26 иностранных государств и 55 регионов Российской Федерации. Основной целью организации и проведения Салона "Архимед" является активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.

За 4 дня работы Салон посетило свыше 5000 гостей, в том числе группы студентов, школьников, делегации от российских и зарубежных предприятий и организаций.

Все инновационные проекты прошли отбор и оценку Экспертной комиссии и Международного жюри Салона "Архимед", лучшие из них были удостоены медалей и дипломов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
02.05.2017
В Рыбинске спущен на воду новейший противодиверсионный катер «Грачонок» для ВМФ России
18.01.2016
В истребительный авиаполк ВВО в Приморье поступила партия новейших многоцелевых истребителей Су-35С
14.07.2015
Впервые с 2008 года Запад вновь начал вооружать Грузию
11.01.2013
Мы должны создать новую национальную систему предупреждения о ракетном нападении
22.01.2010
В России отмечается День инженерных войск
30.10.2008
ВВС РФ получат "Ночных охотников" в 2009 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 05:37
  • 2
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
  • 02.04 03:28
  • 8
Две пули в одну точку?
  • 02.04 02:29
  • 7
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 02.04 02:08
  • 4
Атомные подлодки проекта "Ясень" впервые в истории смогут выполнять функцию стратегического неядерного сдерживания - "Севмаш"
  • 02.04 02:06
  • 2
Khorasan (Иран): Боевые возможности и низкая цена - конкурентное преимущество российских танков
  • 02.04 01:57
  • 63
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 02.04 01:17
  • 24
Наземного вторжения не будет
  • 02.04 00:01
  • 1847
Как насчёт юмористического раздела?
  • 01.04 23:09
  • 1
Лукашенко заявил, что он категорически против ослабления Евросоюза
  • 01.04 22:30
  • 1
В Сенате США предложили запретить поставки F-35 Турции в случае покупки ею С-400
  • 01.04 21:34
  • 28
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
  • 01.04 20:57
  • 65
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 01.04 20:43
  • 1
ОБСЕ: российских войск в Донбассе нет
  • 01.04 19:59
  • 19
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 01.04 19:54
  • 1
Российские системы ПВО сделали невидимыми для противника